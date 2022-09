Zamość. Nareszcie! Pediatria w zamojskim szpitalu „papieskim” ruszy w październiku Bogdan Nowak

Starania przyniosły wreszcie skutek. Pediatria w zamojskim szpitalu "papieskim" (na zdjęciu) zostanie otwarta 20 października Bogdan Nowak

To długo oczekiwana wiadomość. W czwartek (20 października) zostanie oficjalnie otwarta pediatria w zamojskim Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II. Tego dnia do tej placówki trafią także pierwsi, mali pacjenci. Mieszkańcy Zamościa czekają na to od ponad roku.