Zastrzyk finansowy dla szpitala. W województwie lubelskim dostanie go 14. placówek

Środki trafią do szpitali, które mają problem ze zbilansowaniem swojego budżetu, czyli te u których wzrost wartości kontraktów netto, po ostatnim dodatkowym zasileniu podwyżkowym, nie przekroczył 16 proc. Wsparcie finansowe szpitale będą otrzymywały przez 10 miesięcy – do czerwca 2023 r. W przypadku woj. lubelskiego kwota 30,1 mln zł zostanie rozdysponowana przez NFZ do czternastu „potrzebujących” szpitali w dwóch transzach: ponad 12 mln jeszcze w tym roku, a 18 mln w roku 2023.

W zamian za pomoc finansową szpitale muszą opracować „mapę drogową”, czyli główne kierunki działań, które mają wpłynąć na zrównoważenie ich kosztów i przychodów.