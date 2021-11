Zaszczepieni miłością do zieleni. VII Lubelska Wymiana Roślin w Lublinie podoba się mieszkańcom. Zobacz fotorelację

Lubelska Wymiana Roślin to strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Zaczynając od pierwszej edycji frekwencja dopisuje. Mało tego, w trakcie takiego wydarzenia można spotkać miłośników zielonego szaleństwa w różnym wieku. Oznacza to, młodsi i starsi lublinianie uwielbiają rośliny i wszystko co z nimi związane.

- Z uwagi na pandemię i obostrzenia wielu z nas miało potrzebę otaczania się roślinami. Dlatego dużo ludzi zainteresowało się uprawą roślin i kwiatów – przyznaje Paulina Olchowska, wystawca podczas Lubelskiej Wymiany Roślin.

Jak przyznaje pani Paulina uprawa roślin lub kwiatów jest bardzo wciągającym hobby, a sama ma nadal swój pierwszy kwiat, który zaszczepił ją zieloną miłością.

Choć Lubelska Wymiana Roślin to święto wszystkich miłośników zieleni, to wydarzenie ma jeszcze jeden cel - wsparcie finansowe dla Fundacji Epicrates, czyli pierwszego w Polsce ośrodka rehabilitacji i opieki nad bezdomnymi zwierzętami egzotycznymi, który działa przy lubelskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.