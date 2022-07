Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym na S12. Utrudnienia w ruchu

Zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Łany ok. godz. 10.00. Doszło do zdrzerzenia pojazdów: ciężarowego i osobowego. W wyniku wypadku nikt nie ucierpiał. Wymagana jednak była reorganizacja ruchu. Odbywa się on wyłącznie lewym pasem. Wprowadzono także ograniczenie prędkości do 90 km/h. Według przewidywań, utrudnienia w ruchu potrwają do 11:30.

Aktualizacja: Zajęty jest jedynie pas awaryjny w kierunku Lublina. Ruch odbywa się bez przeszkód.