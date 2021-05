Zimno lublinianom nie grozi. LPEC podpisało umowę na otrzymywanie ciepła na 15 lat. A co z cenami za ogrzewanie?

224 dni, czyli dwie trzecie roku, trwał w Lublinie sezon grzewczy 2020/2021. Skończył się 10 maja. LPEC, które dostarcza ciepło systemowe do domów i mieszkań, korzysta z energii od dwóch dostawców. We środę (26 maja) podpisano umowę na kontynuację współpracy z PGE Energia Ciepła, do której należy elektrociepłownia na Wrotkowie.