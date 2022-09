Zmiana na ławce trenerskiej Motoru Lublin. Stanisław Szpyrka odchodzi

30-letni Stanisław Szpyrka na ławce Motoru zastąpił Marka Saganowskiego, z którym zespół w poprzednim sezonie zagrał, bez powodzenia, w finale baraży o awans do Fortuna 1. ligi. - Były duże nazwiska, które chciały przyjść do Motoru, ale wiedzieliśmy, że trzeba odpuścić trenerów, którzy przez 20 lat wędrują z klubu do klubu – tłumaczył decyzję o zatrudnieniu Szpyrki właściciel klubu, Zbigniew Jakubas. - Doszliśmy do wniosku, żeby postawić na osobę mało znaną – mówił w lecie biznesmen.