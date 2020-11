180 mln zł na chryzantemy? Rząd zapowiada wsparcie dla przedsiębiorców

Puste cmentarze, a na straganach góry niesprzedanych kwiatów i zniczy – tak wyglądał dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Z powodu zamkniętych nekropolii wielu sprzedawców nie zdecydowało się na otwarcie straganów. Ci, którzy przyszli do pracy skarżyli się na straty.

- Kwiaty cięte są do śmietnika. W doniczkach postoją kilka dni i też będą do wyrzucenia. Pojedynczy ludzie decydują się na zakup kwiatów do ogrodu i na balkon. Kto mi zwróci pieniądze za niesprzedany towar? - skarży się Mariusz, handlarz z cmentarza na Majdanku.