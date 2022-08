250 kg nielegalnego tytoniu w busie. Kierowca zatrzymany w Woli Różanieckiej koło Biłgoraja

NOWE Zaczynasz je dużą literą? To błąd! Wielu Polaków myli się w zapisie. Tobie też się to zdarza?

Język polski nie należy do najłatwiejszych. Nawet osobom, które używają go na co dzień, może przysporzyć sporo problemów. Przekręcanie frazeologizmów, błędy...