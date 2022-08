Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie otworzyło swoje drzwi. Tu możesz adoptować przyjaciela na całe życie! [ZDJĘCIA]

Lubelskie schronisko odwiedziły w niedzielę (7 sierpnia) nie tylko osoby, które dopiero zastanawiają się nad przygarnięciem do swojego domu zwierzęcego przyjaciela, ale także ci, którzy już wcześniej podjęli taką decyzją.

- Właśnie mija około miesiąc odkąd przygarnęliśmy naszą Nelę. To była przemyślana decyzja, bo rozważaliśmy adopcję psa od kilku lat, natomiast wtedy powstrzymywało nas to, że nasze dzieci były mniejsze, a my razem z mężem pracujemy, więc byłby to dla nas duży dodatkowy obowiązek. Teraz, jak już dzieci podrosły, to takim bodźcem, który nas przekonał do tej decyzji, było to, że chcieliśmy także je nauczyć odpowiedzialności i poczucia obowiązku - mówi pani Urszula, która odwiedziła schronisko w Lublinie razem ze swoim adoptowanym niedawno pieskiem - Nelą.

Jak przyznaje, na początku miała obawy przed adopcją psa ze względu na to, że razem ze swoją rodziną mieszka w bloku. Niepewność jednak szybko minęła. - Teraz uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji, którą podjęliśmy w ostatnich latach. Warto adoptować, a przynajmniej rozważyć taką decyzję, naprawdę się to opłaca, bo dajemy szansę zwierzakowi na lepsze życie, a i dla nas jest to pewnego rodzaju motywacja, że pomagamy i robimy choćby maleńki dobry uczynek - przekonuje pani Urszula.