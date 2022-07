Uczy, bawi i zachwyca. Za nami pierwszy dzień Carnavalu Sztukmistrzów w Lublinie [ZDJĘCIA] Joanna Jastrzębska

Jeśli mieć kapelusz, to do żonglowania. Jeśli jeść, to przynajmniej ogień. Jeśli chodzić, to po taśmie wiszącej między budynkami albo chociaż na szczudłach. A jeśli widać to w Lublinie, powód może być tylko jeden: nadszedł Carnaval Sztukmistrzów.