Ruszył casting do serii filmów „Budowniczowie świata”. Realizują je filmowcy z Lublina. Fotorelacja

Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie to pochodzące z Lublina małżeństwo filmowców, współpracujących na co dzień z lubelskim oddziałem Telewizji Polskiej. Postanowili przypomnieć sylwetki wielkich polskich konstruktorów i wynalazców, których w wielu przypadkach koleje losu rzucały daleko poza rodzinne strony.

Z tej okazji mieszkańcy Lublina z optymizmem stawili się w niedzielę w Trybunale Koronnym by zaprezentować swój talent.

- Zgłosiło się do nas bardzo dużo osób. Okazuje się, że większość z nich ma już doświadczenie w takich produkcjach – przyznał Rafał Kołodziejczyk, organizator castingu.

Jedną z chętnych była pani Wanda, która jak określiła jest „sędziwą seniorką”, ale ma doświadczenie aktorskie.

- To nie jest mój pierwszy casting. Jestem już w czwartym filmie – przyznaje pani Wanda. Jak podkreśla, udział w castingu to dla niej doskonała okazja by zrobić coś fajnego dla siebie.