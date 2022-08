Trwa Meeting of Styles. Lublin zamienił się w stolicę graffiti [ZDJĘCIA] Małgorzata Genca

Lublin znowu zamienił się w stolicę street artu za sprawą festiwalu „Meeting of styles”. Do miasta zjechali się grafficiarze z całej Polski i świata, by przybliżyć mieszkańcom sztukę, często mylnie kojarzoną z wandalizmem. Zobacz zdjęcia i przekonaj się, że graffiti to prawdziwa sztuka, która wprowadza na nudne szare ściany życie i nadaje im dużo koloru! Pracę grafficiarzy na żywo możecie zobaczyć jeszcze w niedzielę (7 sierpnia) przy hali Globus, od strony ulicy Zana, a zachętą do tego niech będzie nasza sobotnia fotorelacja! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.