Na zawsze pozostaną w pamięci pozostaną mi dwa skrajnie różne obrazy z tych dni. Z jednej strony zdjęcia rosyjskich najemników wśród szczątków malezyjskiego samolotu w triumfalnych pozach trzymających w rękach dziecięce zabawki. Z drugiej obraz tysięcy mieszkańców Kijowa niosących pod holenderską ambasadę dziecięce zabawki i zapalających świeczki ze łzami w oczach.

Od razu po zestrzeleniu samolotu tzw. separatyści, którzy w rzeczywistości są rosyjskimi najemnikami, ogłosili, że oto udało im się zestrzelić samolot. Nie był to pierwszy samolot zestrzelony przez rosyjskie formacje nad Donbasem – miesiąc wcześniej zestrzelili transportowy Ił-76 z 49 żołnierzami, wcześniej udawało im się też zestrzelić ukraińskie śmigłowce. Jednak tym razem, gdy zapewne wyższe dowództwo zrozumiało jakiego dokonano bestialstwa i że celem stał się cywilny obiekt, szybko zaczęto zmieniać wersje i próbowano obciążyć tym aktem ukraińską armię. Rosyjska propaganda produkowała kolejne wersje tego co mogło wydarzyć się nad Donbasem. W kłamstwach i manipulacjach posuwano się do tak abstrakcyjnych stwierdzeń, jak to, że boeingiem przewożono martwe ciała, pozbawione uprzednio krwi, a jego zestrzelenie miało ukryć jakieś eksperymenty medyczne. Przez lata powtarzana jest wersja, jakoby zestrzelenia dokonał ukraiński myśliwiec.