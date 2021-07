452. rocznica podpisania Unii Polsko – Litewskiej. „Najważniejsze wydarzenie w historii Lublina”

Akt Unii Polsko-Litewskiej przeszedł do historii pod nazwą Unii Lubelskiej. Podpisano go 1 lipca 1569 r. - Cieszmy się, bądźmy dumni, że mieszkamy w mieście Unii Lubelskiej, która pokazała jak można żyć w zgodzie między narodami – podkreślał Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. W czwartek na pl. Litewskim odbyły się uroczystości upamiętniające 452. rocznicę podpisania tego aktu. Rozpoczęły się od połączenia z Wilnem za pośrednictwem „portalu” stojącego przy gmachu Poczty Polskiej. Następnie złożono kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie.