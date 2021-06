Kwatera byłego komendanta obozu zagłady w Bełżcu zamieniła się w budynek edukacyjny Muzeum na Majdanku

W budynku utworzono przestrzeń edukacyjną dla osób odwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu, gdzie będą organizowane lekcje muzealne oraz pobyty studyjne. Docelowo ma się tutaj znajdować wystawa plenerowa.

– Pierwsze warsztaty z cyklu „Muzeum w działaniu” są skierowane do naszych pracowników. Robimy je po to by doskonalić pracę w różnych obszarach – przyznała podczas inauguracji Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzecznika prasowa Muzeum na Majdanku.