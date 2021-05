Muzeum na Majdanku otwarte dla zwiedzających po dłuższej przerwie. Przeszło generalny remont konserwatorski Klaudia Olender

Barak łaźni męskiej (nr 41) i przylegający do niego bunkier komór gazowych to jedne z najważniejszych zabytków w Muzeum na Majdanku w Lublinie, związanych z historią Holocaustu i niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski. W czwartek, po dwuletnim remoncie, zostały ponownie udostępnione dla zwiedzających. Dodatkowo Muzeum na Majdanku otworzyło sąsiadujący z nimi barak łaźni żeńskiej (nr 42), do którego turyści nie mieli wcześniej wstępu.