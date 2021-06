Lublin na stałe wpisze się w kalendarz Inicjatywy Trójmorza. Rozmowa z marszałkiem woj. lubelskiego

Trzy fale epidemii koronawirusa skutecznie zaburzyły kalendarz wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski, ale nareszcie Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza może dojść do skutku.

To prawda. W naszych planach musieliśmy uwzględnić przedłużające się obostrzenia związane z pandemią, a jednocześnie wobec dużego zainteresowania regionów, jakie wzbudzała inicjatywa powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, postanowiliśmy poczekać z organizacją Kongresu do czasu, gdy uda się nam spotkać fizycznie. Oczywiście w czasie pandemii wiele inicjatyw przeniosło się z powodzeniem do internetu, jednak dla nas taka formuła wydała się niewystarczająca, chcieliśmy spotkać się z prelegentami i gośćmi osobiście, by móc na miejscu przedyskutować wiele istotnych dla nas wszystkich spraw i podpisać ważną deklarację. Oczywiście formuła obrad będzie hybrydowa, umożliwi to udział w wydarzeniu słuchaczom z całej Europy, ale to co najistotniejsze, wydarzy się w Lublinie, a nie, jak to często ma miejsce w konferencjach organizowanych online, w zaciszu gabinetów poszczególnych prelegentów.