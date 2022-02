60. Jubileuszowy Plebiscyt Sportowy kuriera Lubelskiego. Najlepsi sportowcy w woj. lubelskim wybrani

"Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie – „Lubelskie Smakuj Życie”

Wybór najlepszych sportowców nigdy nie był zadaniem łatwym, ale od 1962 roku, gdy po raz pierwszy nasza redakcja wyłoniła plebiscytową dziesiątkę, cieszyła się uznaniem i prestiżem środowiska sportowego.

- Plebiscyt Sportowy Kuriera Lubelskiego to najbardziej prestiżowy ranking sportowców w naszym województwie. Jego największym walorem jest to, że poświęcony jest sportowcom wszystkich dyscyplin na różnych szczeblach rywalizacji. Niewątpliwie prestiżu dodaje mu także kapituła, w której zasiadają ludzie sportu o niekwestionowanym autorytecie. Cieszy nas, że już 60. raz będziemy mogli wyróżnić najwybitniejszych sportowców naszego regionu - podkreśla Wojciech Pokora, redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego.

Obrady kapituły plebiscytu w redakcji Kuriera pokazały, jak w indywidualny sposób potrafimy postrzegać sukcesy sportowców i szeregować ich wartość. Wybór każdego sportowca do dziesiątki poprzedzała więc długa dyskusja i wnikliwe analizowanie dokonań w ostatnich 12 miesiącach.

- To był dobry rok, tym bardziej, że świętowaliśmy sukcesy na igrzyskach olimpijskich, co rzadko nam się zdarza. Było wiele emocji, szczególnie przy startach naszej lekkoatletki Małgorzaty Hołub-Kowalik - przypomina Janusz Pożak, w przeszłości znakomity kolarz i laureat naszego plebiscytu, a dzisiaj organizator Święta Roweru w Lubartowie.

- Medal olimpijski, to najcenniejsze trofeum dla sportowca. Do tego startu przygotowuje się cztery lata i każdy medal mistrzostw świata chętnie zamieniłby na ten olimpijski. To duże osiągnięcie i taki sportowiec zasługuje na szczególne docenienie - dodaje Pożak.

Olimpijskie sukcesy polskich sportowców, w tym przedstawicieli Lubelszczyzny, szczególnie cieszyły Urszulę Jaros, prezeskę Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. - To był cudowny rok dla lekkoatletyki. Dziewięć olimpijskich medali, w tym trzy dla Lubelszczyzny. Tego jeszcze nie było, więc radość jest ogromna - mówi Urszula Jaros, która w przeszłości również była laureatką plebiscytu i nie ma wątpliwości, że ta forma wyróżnienia sukcesów jest bardzo ważna dla sportowców.

- W 1983 roku zajęłam w plebiscycie drugie miejsce. Przegrałam tylko z ciężarowcem, Andrzejem Mąką, chociaż w ocenie wielu trenerów i działaczy, to ja powinnam wtedy wygrać. To było dla mnie bardzo ważne i do dziś pamiętam tamtą atmosferę, scenę i odbieranie nagród. Docenienie w tym plebiscycie jest bardzo ważne dla każdego zawodnika - uważa Urszula Jaros.

Na olimpijski medal województwo lubelskie czekało aż 33 lata, od igrzysk w Seulu w 1988 roku. Długie wyczekiwanie wynagrodziły fanom w regionie Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Malwina Kopron. - Cieszy szczególnie medal Malwiny Kopron, bo to puławianka. Ale pamiętajmy też o wspaniałym wyniku Oli Mirosław, która była o krok od medalu, ale ustanowiła rekord świata - podkreśla Artur Domański, dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Niewiele mniej, bo 30 lat, czekaliśmy na kolejny sukces lubelskich żużlowców, którzy w minionym roku powtórzyli wicemistrzostwo Polski z sezonu 1991.

- Sukcesy w sportach drużynowych, to nie tylko srebrny medal żużlowców, ale mieliśmy także kilka awansów. Na przykład siatkarze LUK awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie należymy do regionów najbardziej zasobnych, a mimo tego możemy pochwalić się jedną z największych liczb drużyn w najwyższych klasach rozgrywkowych - dodaje Artur Domański, reprezentujący podczas obrad kapituły Marszałka Województwa Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego.

Oprócz siatkarzy z awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej cieszyli się również piłkarze Górnika Łęczna, a w gronie nominowanych znalazł się najlepszy strzelec zielono-czarnych, Bartosz Śpiączka. - Mocna osobowość na boisku i jako były trener mogę powiedzieć, że ciężko się gra przeciwko takiemu napastnikowi. Jest przy tym bardzo skuteczny i będę trzymał kciuki za niego - mówi Zbigniew Bartnik, prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Do kapituły plebiscytu, której przewodził Dariusz Kołacz, prezes Oddziału Polska Press w Lublinie, zaprosiliśmy również prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka oraz prezesa Klubu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie, Zdzisława Targońskiego. Niestety, w ostatniej chwili obowiązki uniemożliwiły im uczestnictwo w obradach. Obaj panowie natomiast przesłali nam swoje propozycje najlepszej dziesiątki.

Gala Mistrzów

Nazwiska sportowców wybranych do plebiscytowej dziesiątki oraz laureatów wyróżnionych w dodatkowych kategoriach już poznaliśmy. Zostaną one na razie jednak wyłącznie do wiadomości redakcji, a zwycięzców ogłosimy na uroczystej Gali.

- Odbędzie się duża gala podsumowująca 60. jubileuszowy Plebiscyt Sportowy Kuriera Lubelskiego. Uroczystość uświetnią liczne występy artystyczne oraz muzyka na żywo - zaprasza Karolina Rudnicka, kierownik działu marketingu Kuriera Lubelskiego.

W specyficznych czasach, w których przyszło nam żyć, nie jest łatwo zaplanować tak duże wydarzenie, ale liczymy, że w zdrowiu spotkamy się 25 lutego w hotelu Victoria w Lublinie. - Stale obserwujemy sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się na żywo nagrodzić najlepszych sportowców województwa lubelskiego - dodaje Karolina Rudnicka.

Sportowcy nominowani w 60. Plebiscycie Sportowym Kuriera Lubelskiego

Laura Bernat (AZS UMCS Lublin - pływanie), Konrad Czerniak (AZS UMCS Lublin - pływanie), Martina Fassina (Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - koszykówka), Małgorzata Hołub-Kowalik (AZS UMCS Lublin - lekkoatletyka), Kamil Jastrzębski (SKB Kraśnik - lekkoatletyka), Michał Jurecki (Azoty Puławy - piłka ręczna), Malwina Kopron (AZS UMCS Lublin - lekkoatletyka), Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm - zapasy), Dominik Kubera (Motor Lublin - żużel), Marcin Lewandowski (AZS UMCS Lublin - lekkoatletyka), Anhelina Łysak (Cement Gryf Chełm - zapasy), Angelika Mach (AZS UMCS Lublin - maraton), Mikkel Michelsen (Motor Lublin - żużel), Aleksandra Mirosław (Kotłownia Lublin - wspinaczka sportowa), Grzegorz Pająk (LUK Lublin - siatkówka), Izabela Paszkiewicz (AZS UMCS Lublin - biegi), Romana Roszak (MKS FunFloor Perła Lublin - piłka ręczna), Monika Skinder (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - biegi narciarskie), Michał Soczyński (Stara Szkoła Boksu Lublin - boks), Bartosz Śpiączka (Górnik Łęczna - piłka nożna), Kinga Wojtasik (AZS UMCS TPS Lublin - siatkówka plażowa)

Kapituła wyróżniła też sportowców niepełnosprawnych oraz nagrodziła w kategoriach: sport młodzieżowy, trener roku, drużyna roku, sport akademicki i impreza roku.

