Akcja „Stroisz” w Lasach Państwowych. W wybranych nadleśnictwach będzie więcej patroli straży leśnej

Celem akcji jest zapobieganie nielegalnemu pozyskiwaniu leśnej roślinności, wykorzystywanej później m.in. do stworzenia świątecznych dekoracji.

- Ostatnie dni października to czas wzmożonych przygotowań do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. W tym okresie znacząco zwiększa się zapotrzebowanie na materiał, z którego wykonywane są różnego rodzaju wieńce i ozdoby umieszczane na grobach zmarłych. Niestety, wraz z nim wzrasta także ilość kradzieży i dewastacji gałęzi drzew iglastych oraz innej roślinności wykorzystywanej do celów dekoracyjnych. Odpowiedzią na to zjawisko jest akcja „Stroisz” - tłumaczy Anna Sternik, p.o. rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.