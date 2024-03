Sukces akcji "Drzewko za makulaturę" w Lublinie mimo niesprzyjającej aury. Zdjęcia

Deszcz nie zdołał zatrzymać entuzjazmu mieszkańców Lublina w udziale w akcji "Drzewko za makulaturę", która odbyła się w minioną sobotę na parkingu zewnętrznym E.Leclerc C.H. Tomasza Zana. Mimo kapryśnej pogody, tłumy ludzi zebrały się, aby wziąć udział w tej ekologicznej inicjatywie.

Organizowana przez Kurier Lubelski we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie akcja miała na celu wymianę makulatury oraz elektrośmieci na sadzonki drzew, promując jednocześnie dbałość o środowisko naturalne.

Niepokojąca aura nie zniechęciła mieszkańców, którzy tłumnie przybyli na miejsce akcji, gotowi do wymiany swoich surowców na rośliny. Co ciekawe, liczne wsparcie otrzymywali od przedstawicieli Lasów Państwowych, którzy chętnie doradzali w wyborze odpowiednich gatunków roślin do poszczególnych terenów.