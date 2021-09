Archiwum Państwowe w Lublinie prezentuje nową wystawę wirtualną w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

Antoni Mikoszewski urodził się w Nowomalinie (Ukraina) w rodzinie szambelana królewskiego i podkomorzego zasławskiego Franciszka Mikoszewskiego. Był absolwentem dwóch kierunków studiów - ukończył prawo w Kolegium Prawa Cywilnego we Lwowie, a także chemię na Uniwersytecie Wileńskim. Życie zawodowe poświęcił przede wszystkim administrowaniu kilkoma majątkami na Ukrainie, a poza tym odznaczał się szerokim kręgiem zainteresowań, wśród których można wyróżnić m.in. medycynę, religię i zjawiska nadprzyrodzone, gorzelnictwo czy rolnictwo.

Spuścizna Antoniego Mikoszewskiego przechowywana jest obecnie wśród zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie, które już w 2013 r. wydało inwentarz zespołu archiwalnego dotyczącego tej postaci („Brezowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych. Inwentarz zespołu akt Archiwum Brezów z Siekierzyniec 1555-1945” autorstwa dr Elżbiety Wierzbickiej).

Teraz APL, dołączając do Lubelskiego Festiwalu Nauki, przygotowało na jego temat wirtualną wystawę pn. „Szkiełkiem i okiem. Wokół zainteresowań badawczych Antoniego Mikoszewskiego”, do której link znajdziecie tutaj. Autorem m.in. opisów do ekspozycji i jej opracowania graficznego jest dr Bartosz Staręgowski, a skany wykonała Marzanna Kędzierska.