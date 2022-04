Arkadiusz Pelczar, prezes Startu Lublin: Na rynku będzie więcej dobrych graczy

Będą pieniądze na zawodników, którzy to zagwarantują?

W tym roku zawodników na rynku będzie dosyć sporo. Ze względu na wojnę na Ukrainie zamknięty jest rynek rosyjski, chiński, a także rynki białoruski i ukraiński. Liczę więc, że dobrych graczy na rynku będzie więcej. Im szybciej rozpoczniemy budowę, tym będzie to dla nas bardziej opłacalne. Druga rzecz, to nazwisko trenera, które pewnie też będzie miało znaczenie na to, jakich kwot zawodnicy będą oczekiwać. Chcemy to wszystko zrównoważyć.