Autobusy i trolejbusy jeżdżą za rzadko. Od 7 września będzie ich więcej

Obecne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej wprowadzono od 1 września. Nawiązują do rozwiązań wykorzystywanych rok wcześniej w „okresie szkolnym”. Ale to się nie sprawdziło.

- Komunikacja miejska funkcjonuje obecnie w nowej rzeczywistości, która ukształtowała się pod wpływem panującej na świecie epidemii koronawirusa – mówi Monika Fisz z ZTM Lublin.

Od poniedziałku ZTM wprowadza zmiany. W skrócie „dokłada” połączeń.

Trolejbusy 151 i 158 będą kursować w godzinach szczytu (6.30 – 17) z częstotliwością co 10 minut, czyli dwa razy częściej niż obecnie. W pozostałych godzinach co 20 minut. „160” ma pojawić się na przystankach co 15 minut (teraz jest to 20) w szczycie i co pół godziny po nim. Linie nr 26 i 31 będą kursowały co 15 minut przez cały dzień.

Pojawi się nowa kategoria kursów – „autobusy bisowe”. – Wprowadzamy tzw. kursy zdublowane. Niektóre kursy po prostu cieszą się dużo większym zainteresowaniem niż inne i będą obsługiwane przez dwa pojazdy a nie jeden aby wszyscy pasażerowie mogli się zmieścić (w związku z epidemią koronawirusa autobusy mogą zabierać tylko połowę dopuszczalnej liczby pasażerów – dop. red.) – tłumaczy Grzegorz Malec, dyrektor ZTM.