Biała Podlaska - miasto Ignacego Kraszewskiego. Jak widzą je użytkownicy Instagrama? Zobacz zdjęcia

Aleksandra Mirosław przygotowuje się do olimpijskiego debiutu. Zobacz świetne zdjęcia

Lublinianka Aleksandra Mirosław, dwukrotna mistrzyni świata oraz mistrzyni Europy we wspinaczce na czas, przygotowuje się do pierwszego startu na igrzyskach olimpijskich. Bilet do Tokio zapewniła sobie w sierpniu 2019 roku i od tego czasu całe swoje życie podporządkowała treningom. W mediach społecznościowych Aleksandra Mirosław chętnie informuje o swoich przygotowaniach. Zobacz galerię wyjątkowych zdjęć obrazujących treningi lublinianki przed zbliżającymi się igrzyskami w Japonii. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.