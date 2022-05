Biłgoraj. W wyniku kolizji dwóch aut jedno zjechało na chodnik i potrąciło pieszego. Ten z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło we wtorek (24.05) po godzinie 13.00 na skrzyżowaniu ulic Komorowskiego i Poniatowskiego w Biłgoraju. 30-letni mieszkaniec Niska - kierowca subaru, jadący ulicą Komorowskiego, chciał skręcić w lewo. Nie ustąpił jednak pierwszeństwa nadjeżdżającemu z naprzeciwka 25-letniemu kierowcy volkswagena. W wyniku kolizji volkswagen zjechał na chodnik, potrącając idącego nim 67-latka. Swoją jazdę skończył na ogrodzeniu. Sprawca wypadku oraz pieszy zostali przewiezieni do szpitala.

- Kierowca subaru, w przeciwieństwie do 67-latka, który znajdował się na chodniku, nie odniósł poważnych obrażeń. Obecnie ustalamy dokładne okoliczności wypadku. Przypominamy, że zachowując rozsądek na drodze i przestrzegając przepisów możemy uniknąć kolizji i wypadków - mówi młodszy aspirant Joanna Klimek, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Jak ustaliła policja, wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.