Powiat chełmski. Przemysław Kossakowski zamieszkał w gminie Wojsławice. Tutaj będzie realizował swój życiowy projekt. Zobacz zdjęcia

Dlaczego wybrał Wojsławice? Podczas spotkania Przemysław Kossakowski mówił, że zanim trafił do Wojsławic odwiedził wiele miejsc w Polsce, ale nie był nimi zachwycony. Zupełnie przez przypadek ktoś pokazał mu, że jest do sprzedaży posiadłość w gminie Wojsławice. Urzekły go liczne doliny, wąwozy i malowniczy, wręcz bajkowy krajobraz tych okolic i doszedł do wniosku, że właśnie to miejsce będzie idealne na realizację jego projektu.

Zadowolenia z faktu, że Przemysław Kossakowski zamieszkał w gminie Wojsławice nie ukrywa wójt Henryk Gołębiowski.