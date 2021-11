Blisko ćwierć tony haszyszu ukryte w naczepie ciężarówki. Wartość narkotyków to ponad 12 mln złotych

Do zdarzenia doszło we wtorek (9.11) w miejscowości Zbuczyn w pow. siedleckim. Funkcjonariusze zatrzymali transport 244,5 kg haszyszu.

- W wyniku podjętej kontroli oraz przeszukania pojazdu z udziałem psa, okazało się, iż w przestrzeni konstrukcyjnej naczepy ukrytych zostało 14 toreb sportowych zawierających owalne kostki substancji żywicznej koloru brunatnego. Analiza przeprowadzona w laboratorium wykazała, że jest to wysokiej jakości haszysz – podkreśla por. SG Dariusz Sienicki Rzecznik Prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wartość zabezpieczonych narkotyków to 12 225 349, 50 zł. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Litwy, którzy podróżowali skontrolowanym pojazdem. Podejrzani trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.