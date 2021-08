Blok przy bloku a wokół żadnego skweru, szkoły, sklepu. Radni mówią „nie” i chcą w Lublinie „standardów architektoniczno – urbanistycznych"

- Na nowych osiedlach budowany jest blok w blok, można sobie niemal rękę podać przez okno z sąsiadem – opisuje sytuacje na lubelskich osiedlach Stanisław Brzozowski, radny niezrzeszony. I dodaje: - Potrzeba zapewnienia dachu nad głową to za mało, aby to akceptować. Nowe osiedla powinny być projektowane z całą niezbędną infrastrukturą: drogami, ale też zapleczem dla mieszkańców, w tym parkingami, sklepami, przedszkolem, szkołą, filią banku czy poczty, Biurem Obsługi Mieszkańców.

Radny Brzozowski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Lublin Marcinem Nowakiem apelują o przyjęcie przez Lublin „standardów architektoniczno – urbanistycznych”. W czwartek (19 sierpnia) zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową.

- Co regulować? Np. gęstość zabudowy. To tragiczne, że nie ma miejsc na parkingi, nie ma miejsc na zieleń. Skąd mamy korki? Mieszkańcy takich osiedli muszą niemal po każdą usługę jeździć do centrum, a to sprawia, że drogi są zakorkowane - mówi Brzozowski.