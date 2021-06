Bloki w centrum z widokiem na Czechówkę? Ale tylko pod warunkiem, że na plany dewelopera zgodzą się miejscy radni

To już dziewiąte podejście do „lex deweloper” w Lublinie. Tym razem chodzi o inwestycje u zbiegu Dolnej 3 Maja z al. Solidarności. To działka położona naprzeciwko przystanku komunikacji miejskiej. Powierzchnia terenu objętego inwestycją to 88 arów ( 8 857,5 m kw).

Z wnioskiem do ratusza o zgodę na inwestycje wystąpił Tomasz Księżopolski. To prezes KS Development. W przypadku jednak inwestycji przy Dolnej 3 Maja reprezentuje firmę TK Finans Tomasz Księżopolski.

Inwestycja ma obejmować budowę trzech bloków. W dwóch z nich na parterach mają być zlokalizowane usługi np. biurowe, medyczne, fryzjerskie, handlowe.

Budynek A położony ma być najbliżej Dolnej 3 Maja, dwa pozostałe – B i C – w głębi działku w kierunku obiektów rozbudowywanego szpitala.