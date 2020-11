Bracia pobili się o kobietę. W ruch poszła siekiera Piotr Nowak

Napił się, chwycił za siekierę i poszedł do domu porąbać meble. W łóżku zastał żonę ze swoim bratem. Doszło do rękoczynów. 38-letni Łukasz Z. odpowie m. in. za narażenie brata na niebezpieczeństwo utraty życia.