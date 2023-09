Budowa dworca metropolitalnego: CBA zostanie w ratuszu pół roku dłużej

- Centralne Biuro Antykorupcyjne otrzymało wszystkie wnioskowane dotychczas dokumenty, a o możliwości przedłużenia analiz o kolejne miesiące informowało już w momencie ogłoszenia rutynowej kontroli – zaznacza Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina.

W sprawie dworca metropolitalnego i zawartej umowy między Budimexem a miastem kilkakrotnie głos zabierali radni miejscy z PiS. - Od dłuższego czasu mówimy, że to jak powstaje dworzec metropolitalny wymaga rzetelnego sprawdzenia. Umowa została aneksowana kilkanaście razy, a obecny koszt inwestycji jest wyższy od pierwotnego aż o 100 mln zł. A zatem to dobra wiadomość, że ktoś przyjrzy się tej inwestycji – uważa radny Marcin Jakóbczyk.

- Miasto w 2020 r. podpisuje umowę na budowę dworca i jest tam zapisane że umowa będzie zakończona w 2022 r., a teraz firma mówi, że chce waloryzacji wynagrodzenia, bo na Ukrainie jest wojna? - komentował na majowej sesji rady miasta Piotr Breś (PiS) prośbę ratusza, by budowę dworca wesprzeć zastrzykiem pieniędzy w postaci 49 mln. zł. - Rozumiem, że mamy wojnę, ale nie możemy iść za każdym razem wykonawcom na rękę. Te siedemnaście aneksów do umowy to już przecież łącznie 100 mln więcej niż pierwotnie zakładano – wyliczał szef klubu PiS, wskazując, iż za tę kwotę miasto mogłoby wybudować nowy biurowiec przy ul. Leszczyńskiego. - Przecież to jest „miś naszych czasów” – nazwał Piotr Breś budowę dworca metropolitalnego, nawiązując do kultowego filmu Stanisława Barei.