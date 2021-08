Cenny sprawdzian piłkarzy ręcznych Azotów Puławy w turnieju Belgazprombank Cup w Brześciu

- To wyjątkowa okazja dla naszej drużyny, żeby zagrać z najlepszymi klubami w regionie. Jesteśmy teraz na etapie przygotowań do sezonu i nasza dyspozycja nie jest jeszcze optymalna. Ale postaramy się pokazać atrakcyjną piłkę ręczną – mówił przed rozpoczęciem turnieju Robert Lis, szkoleniowiec puławskiej drużyny.

Pierwszego dnia puławianie zmierzyli się z gospodarzami, uczestnikiem Champions League, Mieszkowem Brześć. Początek spotkania był wyrównany, Azoty prowadziły 2:1, a kilka chwil później przegrywały 3:4. Od tego momentu na boisku zaczęli dominować Białorusini. W ciągu kilku minut Mieszkow wyszedł na prowadzenie 11:4.

Po tym przestoju Azoty potrafiły jednak wrócić do gry i zdobyły cztery bramki z rzędu. Do przerwy puławianom udało się zniwelować straty do czterech trafień (12:16). Po przerwie silny zespół z Brześcia konsekwentnie punktował polską drużynę. Zdobywając sześć kolejnych bramek gospodarze uzyskali przewagę 10 trafień (23:13). Najwyższe prowadzenie miejscowych wynosiło 15 bramek, a mecz ostatecznie zakończył się ich wygraną 36:23.