Ceny wynajmu dla studentów poszły w górę, ale popyt nie maleje

- Wynajmuję mały pokój w bloku przy ul. Wallenroda na LSM-ie. Rok temu płaciłam za niego 700 zł, teraz jest to 800 zł – mówi nam Marlena, studentka piątego roku pedagogiki na UMCS.

To przypadek mieszkania w starym budownictwie, ale w nowym „skok” jest jeszcze wyższy. Marta i Paweł są ze sobą w związku, studiują i pracują. Oni także odczuli podwyżkę: - Mieszkanie przy ul. Nałęczowskiej wynajęliśmy rok temu. Wtedy za sam wynajem płaciliśmy 1800 zł, w chwili obecnej jest to 2100 plus czynsz i rachunki, czyli łącznie ok. 2500 zł – mówi nam Marta i zaznacza, że ich sytuacja i tak nie jest jeszcze najgorsza, bo znajomi muszą teraz płacić aż o 600 zł więcej.

– Mieszkania dla studentów zdrożały średnio o ok. 25-35 proc. Koszt wynajmu jednego z mieszkań przy Politechnice Lubelskiej „skoczył” z 1600 zł na 2200, a i tak zostało momentalnie wynajęte – mówi nam Katarzyna Urbanowicz z CNU Nieruchomości.