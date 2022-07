Chełm. Kombajn wciągnął rękę operatora podczas wieczornych żniw

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w gminie Rejowiec Fabryczny. Podczas koszenia zboża operator zatrzymał kombajn, ale go nie wyłączył. Nachylił się do miejsca, gdzie znajdują się pasy napędowe. Wtedy jego ręka została wciągnięta.

- Apelujemy o ostrożność podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Chwila nieuwagi, zmęczenie i nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania rutynowych i z pozoru prostych czynności może zakończyć się tragicznie – przypomina rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, komisarz Ewa Czyż.

Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Badanie wykazało, że w chwili zdarzenia był trzeźwy. Trwa dalsze wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.