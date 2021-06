Ciemne chmury i grzmoty nad województwem lubelskim. Gradobicie w Rykach. Zobacz zdjęcia Czytelników

•18.00

Jak poinformował nas dyżurny PSP w Lublinie do godziny 18 strażacy z województwa lubelskiego musieli interweniować 30 razy. Do groźnie wyglądającego gradobicia doszło w Rykach.

- Faktycznie doszło do silnego gradobicia w tej części województwa. Na szczęście nie doszło do poważnych uszkodzeń – informuje dyżurny PSP w Lublinie.

•15.00

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad – ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mieszkańców województwa lubelskiego.

Do godziny 15 lubelscy strażacy otrzymali 17 zgłoszeń.