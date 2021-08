Co się wydarzyło w Sejmie? To była jedynie pomyłka

W środę (12 sierpnia) zaplanowano obrady Sejmu. Miało się odbyć głosowanie w sprawie „Lex TVN” oraz m.in. powołania Akademii Zamojskiej. Coś jednak się wydarzyło, że został pan bohaterem niektórych mediów. Co się stało?

Posiedzenie było burzliwe. Słychać było głośne rozmowy, jakieś krzyki, czasami wręcz wrzaski. W pewnym momencie Władysław Kosiniak-Kamysz poprosił o przerwę w obradach i to aż do początku września. Potem odbyła się seria głosowań. Pani marszałek odczytywała wszystko szybko, cicho, monotonnie. I pomyliłem się. Zagłosowałem za ową przerwą.

Wyniki głosowania uznano za zwycięstwo opozycji oraz potwierdzenie rozłamu Zjednoczonej Prawicy (wyszło z niej właśnie „Porozumienie” Jarosława Gowina). W transmisji z Sejmu było widać, że Jarosław Kaczyński oraz m.in. Ryszard Terlecki mają mocno zafrasowane miny.

Nie dziwię się. Zaraz po tym głosowaniu poszedłem do marszałek Elżbiety Witek i powiedziałem, że się pomyliłem. Nie mogło być inaczej. Dlaczego? Potem miała być głosowana ustawa o powstaniu Akademii Zamojskiej. Zależało mi na tym, bo uważam, że jest ona bardzo Zamościowi i całemu regionowi potrzebna. Miałaby ruszyć już 1 września. Odroczenie obrad praktycznie pogrzebałoby taką możliwość. Zabrakłoby na to czasu. Opozycja o tym wiedziała. Uważam, że panu Kosiniakowi-Kamyszowi właśnie o to chodziło, że stąd taka prośba o przerwę w obradach, i to aż do początku września.