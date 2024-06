Czas na rewanże. „Koziołki” zdecydowanym faworytem starcia z GKM-em

Żółto-biało-niebiescy na swoim koncie mają komplet siedmiu wygranych, a wliczając do tego 12 z rzędu z poprzedniego roku, są niepokonani od 19 spotkań ligowych z rzędu. To rekord PGE Ekstraligi.

Motor do zwycięstwa poprowadził lider, Bartosz Zmarzlik, który na swoim koncie zapisał 12 punktów. Czterokrotny mistrza świata legitymuje się w tym sezonie średnią 2.667 punktu na spotkanie, co jest najlepszym wynikiem w ekipie lubelskiej, jak również i w całej lidze.

Jeśli chodzi o GKM, to tu liderem jest Max Fricke (2.200 pkt). Australijczyk na polskich torach jedzie póki co swój najlepszy sezon w karierze. Poprzedni, również w barwach GKM-u, zakończył ze średnią 2.000 pkt.

To on 4 czerwca 2023 roku poprowadził drużynę z Grudziądza do triumfu nad Motorem. Zdobył wówczas 12 oczek, a GKM wygrał 54:36. Była to ostatnia porażka lublinian w PGE Ekstralidze.

Od tego czasu minął ponad rok, w ciągu którego Motor nie przegrał ani razu. Czy w piątek podtrzyma serię czy może jego plany pokrzyżuje GKM, który jest ostatnią drużyną, jaka w spotkaniu z „Koziołkami” sięgnęła po komplet.