Długo o to walczyli. Ale w końcu piłkarze Motoru Lublin zaczynają grę w 2. lidze. W sobotę podejmą na Arenie Znicza Pruszków

W letniej przerwie doszło do kilku zmian w składzie beniaminka. Z zespołem pożegnał się m.in. Michał Paluch, który w minionym sezonie strzelił dziewięć goli. Najwięcej dla lubelskiej drużyny. Trener Mirosław Hajdo pozyskał natomiast trzech bramkarzy, czy też doświadczonych, 28-letnich obrońców - Ariela Wawszczyka z Olimpii Grudziądz i Pawła Moskwika ze Znicza Pruszków.

- Gramy swoje, jak w trzeciej lidze. Podchodzimy z pokorą do każdej drużyny, a jeśli sytuacja pozwoli, gramy o kolejne awanse

Drużyna została praktycznie skompletowana, ale niewykluczone, że do kadry dołączą jeszcze nowi piłkarze . W kręgu zainteresowania klubu jest m.in. Szymon Rak. 20-letni zawodnik w przeszłości grał już w Motorze, a obecnie jest graczem Stomilu Olsztyn. - Chcemy pozyskiwać z innych klubów byłych piłkarzy Motoru. Perspektywicznych piłkarzy. Sprawa jest rozwojowa - przyznaje prezes.

- zapewnia Paweł Majka.

Po awansie do drugiej ligi przed lubelskim klubem stanęły nowe wyzwania organizacyjne. Stadionową logistykę dodatkowo utrudnił narzucony reżim sanitarny związany z pandemią. - Są inne reguły, dodatkowo wyższe wymogi PZPN związane z epidemią, czyli pokrótce, wyznaczanie i pilnowanie strefy “0” dla zawodników, sztabu, sędziów, itd. Zachowanie odległości na stadionie miedzy krzesełkami, bardziej restrykcyjne zasady w strefie VIP. Dochodzą oczywiście wyższe koszty związane z dojazdami drużyny na mecze wyjazdowe. Jesteśmy do tego gotowi. Zasadniczą też zmianą, która również jest niekorzystna w szczególności dla kibiców, to brak stacjonarnej sprzedaży biletów w kasach na Arenie Lublin - tłumaczy Paweł Majka.