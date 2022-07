Do lubelskich szpitali trafili ranni z Ukrainy

To efekt przyjazdu do Polski transportu z 32 osobami, które zostały ranne w Ukrainie. Do SPSK4 trafiło trzech mężczyzn.

– Są to trzej żołnierze, przebywają na dwóch oddziałach: ortopedii i rehabilitacji oraz ortopedii i traumatologii. Są u nas hospitalizowani z powodu m.in. poważnych obrażeń kończyn. Wstępnie opatrzono ich w Ukrainie, do nas zostali skierowani na dalsze leczenie i rehabilitację. – mówi Alina Pospischil, rzeczniczka placówki.

Jak zaznacza, ich pobyt w szpitalu będzie długotrwały, ale trudno oszacować, ile potrwa, bo to zależy od przebiegu rehabilitacji. To pierwsi ukraińscy żołnierze, którzy trafili do lecznicy przy ul. Jaczewskiego.

Również wojewódzki szpital przy al. Kraśnickiej ma nową pacjentkę – to postrzelona Ukrainka.