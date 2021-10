Do Lublina przyjeżdża coraz więcej młodych. Ratusz podsumowuje tegoroczny sezon turystyczny

Od początku czerwca do końca września Lubelski Obszar Metropolitalny (Lublin i gminy położone w promieniu 70 km) odwiedziło niemal 340 tys. osób, w tym ponad 41 tys. obcokrajowców. Do samej stolicy województwa przyjechało blisko 250 tys. odwiedzających, z czego ponad 31 tys. stanowili obcokrajowcy. Ogromnym zainteresowaniem wśród turystów cieszył się sierpniowy Jarmark Jagielloński i to właśnie wtedy odnotowano największą liczbę turystów odwiedzających Lublin podczas tegorocznych wakacji.

Na zwiedzanie naszego miasta decydują się ludzie młodzi. - W tym roku można zauważyć wzrost liczby podróżnych w wieku od 21 do 34 lat, spośród których najliczniejszą grupę stanowią osoby między 21 a 25 rokiem życia (20 proc. wszystkich turystów) – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego urzędu miasta.