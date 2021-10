Dołhobyczów: Obywatel Ukrainy miał bagażnik pełen nielegalnych pestycydów

– Kierujący pojazdem, 38-letni obywatel Ukrainy, wyjaśnił, że ujawniona substancja to środki ochrony roślin, które na prośbę nieznanej osoby miał przewieźć do Polski. W Dołhobyczowie miał je ktoś od niego odebrać – informuje Izba Administracji Skarbowej w Lublinie.

Pestycydy znajdowały się w nieoryginalnych pojemnikach, bez etykiet - nasuwa to wątpliwości co do ich oryginalności. Duża ilość przemycanych przez granice środków ochrony roślin to towary podrabiane, niespełniające norm. Takie substancje są szkodliwe dla upraw, a także groźne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.