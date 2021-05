Domek odźwiernego wraca do życia. Otwarcie w weekend. Oferta? Dalej gastronomia

Domek odźwiernego przy wejściu do Ogrodu Saskiego wybudowano 1889 r. Był to wysoki, jednoizbowy obiekt w stylu neogotyckim. Zaprojektował go Marian Jarzyński. Powstał kilkadziesiąt lat po otwarciu parku. Było to lokum dla stróża, który kontrolował kto wchodzi do „zielonego salonu Lublina”. Dlaczego? Bo od 1889 r. obowiązywał zakaz przebywania w ogrodzie „dla ludzi nieelegancko ubranych”. Liczne protesty, zwłaszcza w prasie, spowodowały zniesienie ograniczeń w 1911 r.