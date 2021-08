Festiwal „Fanfara” domowej roboty i muzyka tradycyjna Roztocza. Z wizytą po wsiach, przysiółkach, sklepach i remizach (ZDJĘCIA)

Z nimi wybrali się w tę podróż skrzypkowie, bębniarze oraz inni uczestnicy festiwalu. Była to niezwykła kawalkada. Niektórzy jechali na furach, inni na rowerach lub własnymi autami. Ów obwoźny festiwal spotkaliśmy na polach powiatu biłgorajskiego. Zobaczyliśmy go z daleka. W całej okolicy było też słychać utwory dziarsko grane przez Orkiestrę Dętą z Goraja.

Za przyczepą z muzykami jechali m.in. na innej „furce” - ciągniętej przez stary traktor - festiwalowi goście. Dołączyliśmy do nich. Wszyscy zajechaliśmy przed remizę strażacką w Hoszni Abramowskiej. Tam orkiestra dała kolejny, potężnie brzmiący koncert, a po niej wystąpili skrzypkowie i inni muzycy. Odbyły się także tańce.

Potem roześmiani od ucha do ucha imprezowicze pojechali (w rytmie sapania traktora) – przez lasy i pola – do kolejnej wioski i jeszcze następnej. Wszędzie zaplanowano koncerty i tańce. Wieczorem dotarliśmy do Chłopkowa, gdzie przed remizą odbył się wspólny koncert. Tym razem zagrała także m.in.: Kapela Bornego z Podzamcza i Kapela z Gisowa. Tradycyjne pieśni natomiast pięknie zaśpiewała Janina Pydo oraz śpiewaczki z zespołu „Jarzębina” z Kocudzy. Potem wszyscy tańczyli na deskach przed remizą. Z potężnym przytupem – bo było trochę zimno. Zabawa zakończyła się późno w nocy.