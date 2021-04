Fontanna na pl. Litewskim pokaże swoją moc. Nowy spektakl ma ujawnić wszystkie możliwości multimedialnego zdroju. Kiedy go obejrzymy?

Z parku Ludowego ma zniknąć błoto. Jak? Zamiast trawnika, którego nie ma, wysypią piasek. Zobacz

Wracają prace do parku Ludowego. Chodzi o wymianę nawierzchni m.in. na placach zabaw. Ma to być sposób na błoto, w którym utknęli użytkownicy tych urządzeń zaraz po otwarciu parku. Jego przebudowa kosztowała ok. 44 mln zł.