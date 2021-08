Fortuna Puchar Polski. Drużyny z Lubelszczyzny poznały swoich rywali

Ekstraklasowego beniaminka z regionu, czyli Górnika Łęczna czekają pucharowe, górnicze derby. Podopieczni Kamila Kieresia zagrają na wyjeździe ze swoimi imiennikami z Polkowic. Występujący na poziomie Fortuna 1. ligi Górnik Polkowice nie będzie faworytem w starciu z zielono-czarnymi. Łęcznianie liczą na awans do kolejnej rundy i w konsekwencji walkę z bardziej prestiżowym rywalem.

- Od kiedy jestem w Górniku, docieraliśmy w pucharze do momentu, gdzie na naszej drodze stawał bardzo ciekawy rywal. Dwa lata temu była to Legia Warszawa, rok temu była to Arka Gdynia. Nie udało nam się przejść dalej, ale puchar zawsze traktowalismy poważnie. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem - mówi trener Górnika, Kamil Kiereś.

Zwycięzcy Pucharu Polski na poziomie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, Orlęta Radzyń Podlaski zagrają o udział w kolejnej rundzie turnieju z Lechią Zielona Góra. Który z trzecioligowców będzie lepszy, okaże się 22 września.