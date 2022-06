Fundacja Życie przeciwko nikotynie. Chcą "przestrzeni wspólnej wolnej od patologii"

Celem Fundacji Życie jest "maksymalne ograniczenie obecności nikotyny w przestrzeni publicznej". Chcą to osiągnąć poprzez podniesienie cen (wysokie opodatkowanie), wprowadzenie zakazu palenia papierosów elektronicznych i podgrzewaczy tytoniu w miejscach publicznych oraz zakaz promocji i regulację narracji tego typu wyrobów. Regulacja miałaby polegać na zakazie sugerowania, że nowatorskie wyroby tytoniowe są mniej szkodliwe od zwykłych papierosów.

Uzasadnieniem jest dobro dzieci:

- Po tego typu produkty sięgają dzieci i młodzież, rodzice mają mniejszą możliwość zauważenia, że ich dziecko uzależnia się od nikotyny przez to, że papierosy elektroniczne oraz wyroby nowatorskie nie zostawiają po sobie zapachu dymu przez co trudniej jest dostrzec problem. Bardzo często inicjacja nikotynowa zastępowana jest poprzez skorzystanie z urządzenia kolegi, nie występują efekty jak w przypadku nieumiejętnego zaciągania się pierwszym papierosem jak kaszel, przez co dzieci i młodzież bagatelizują skutki i nie łączą tego z przykrymi doświadczeniami - pisze Fundacja Życie w oficjalnym oświadczeniu.