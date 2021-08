Gala Osobowość Roku. Zobacz zdjęcia i wideo z uroczystości PP

We wtorek 10 sierpnia 2021 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Gala Osobowość Roku, którą poprowadziła Małgorzata Siennicka. Gala wyjątkowa, bo gościliśmy laureatów aż dwóch edycji - 2019 i 2020. Już dziś zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości, a w czwartkowym wydaniu Kuriera Lubelskiego czekać będzie na Państwa obszerna relacja z tego wydarzenia. Jednak to nie wszystko, bo 17 sierpnia ukaże się specjalny dodatek, a w nim rozmowy z naszymi laureatami. Zwieńczeniem plebiscytów Osobowość Roku 2019 i 2020 będzie wyjątkowy film z gali, na który zapraszamy już wkrótce. Zapraszamy do galerii zdjęć z Gali. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.