Gaz drogi, ale załoga Zakładów Azotowych w Puławach nie straci. "Maksymalne zabezpieczenie pracowników"

Grupa Azoty to jedyny producent melaminy w Polsce. Rosnące ceny gazu spowodowały jednak, że zakład w Puławach ograniczył od 9 lipca produkcję tego surowca. Melamina używana jest do wyrobu m.in. żywic syntetycznych, które wykorzystywane są do produkcji laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów.

Jak przekonują władze puławskiej spółki aktualna sytuacja rynkowa wymusiła ograniczenie produkcji melaminy do poziomu 20 proc. maksymalnych zdolności wytwórczych.

Jak pisaliśmy we wtorkowym wydaniu „Kuriera” część załogi Grupy Azoty Puławy uważa, że zmniejszenie produkcji melaminy może być pretekstem do ograniczania wynagrodzeń w spółce.

O wpływ rosnących cen gazu na sytuację pracowników spółki zapytaliśmy więc rzecznika prasowego puławskich Azotów. W odpowiedzi na nasze pytania Paweł Wójcik, rzecznik prasowy Grupy Azoty Puławy wyjaśnia, że obecna sytuacja „nie wpływa negatywnie na sytuacje pracowników spółki”.