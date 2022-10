Giełda kryształów i minerałów wróciła po trzyletniej przerwie. Skarby Ziemi znów w Lublinie [ZDJĘCIA] Anna Chlebus

Ten weekend (8-9 października) to prawdziwe święto dla wielbicieli estetyki i kolekcjonerów kamieni - Lubelska Giełda Minerałów i Biżuterii "Skarby Ziemi" powróciła do naszego miasta po blisko trzyletniej przerwie. To już 56. edycja tego wydarzenia - choć w tym roku spotkaliśmy się w nowym miejscu, to atmosfera i niepowtarzalne okazy pozostały na najwyższym poziomie. Ponad 70 wystawców (a wśród nich artyści plastycy, jubilerzy, kolekcjonerzy, podróżnicy) zaprezentowało uczestnikom ofertę Skarbów Ziemi z całego świata.