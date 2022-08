Horror w świecie kinomaniaków. Duży gracz ma problemy finansowe, a to wierzchołek góry lodowej

Cineworld, właściciel sieci obecnej w Lublinie w dwóch miejscach, a w całej Polsce w 35, szykuje się do rozpoczęcia procedury ogłoszenia upadłości. O tym, że spółka w USA może stać się bankrutem, poinformował dziennik „The Wall Street Journal”, dodając, że przedsiębiorcy szukają inwestora. W reakcji na te doniesienia polski oddział Cinema City uspokoił miłośników wielkiego ekranu, że ich działalność biznesowa pozostaje bez zmian.

W jednym z lubelskich kin Cinema City spadki są zauważalne, ale nie bardzo znaczące.

- Na pewno mamy mniej klientów niż przed pandemią, ale widzów cały czas jest sporo. Myślę, że różnica może wynikać też ze wzrostu cen i ogólnej sytuacji finansowej. Jak zaczynałem tu pracę kilka ładnych lat temu, to litr coli kosztował 8 zł. Teraz 0,7 l kosztuje 10 zł - mówi jeden z pracowników kina. - Myślę, że po wybuchu wojny widzów mogło być mniej, ale może dlatego, że byli zajęci tankowaniem i robieniem zapasów. Ciągle przychodzą do nas prawdziwi miłośnicy kina, którym nie podobają się niedawno wprowadzone cyfrowe bilety, bo mają sentyment do tradycyjnych - dodaje. Wspomina też, że kilka lat temu, kiedy serwisy streamingowe nabierały popularności, również były głosy, że właściciele zamkną kino, ale wtedy skończyło się na plotkach.